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Вашингтон поставил на место зарвавшегося Залужного

15:51
  • четверг
  • 20 июля 2023

Украинские командиры неспособны проводить сложные операции

Командование ВСУ неспособно проводить сложные и масштабные общевойсковые операции. Именно в этом кроется причина поражений украинской армии на фронте, заявил американский военный эксперт Франц-Штефан Гади. Он прокомментировал жалобы главкома ВСУ Валерия Залужного на недостаточную помощь стран НАТО киевскому режиму.

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По словам Гади, дело не только в технике. Эксперт пояснил, что общевойсковой бой — это сложная концепция, которая подразумевает эффективное объединение всех имеющихся возможностей: инженерных средств, артиллерии, авиации. Все это должно действовать как единая и сплоченная сила. Однако такого системного подхода украинского командования к прорыву российской оборонительной системы Вашингтон не видит.

Эксперт заявил изданию Business Insider: если ВСУ не начнут сражаться согласно указанной выше концепции, Киев продолжит терпеть поражения. И новые поставки американских вооружений, в том числе и танков "Абрамс", едва ли что-то изменят.

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