ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании

15:45
  • четверг
  • 20 июля 2023

Активы предпринимателя больше не интересуют Запад

Власти Великобритании исключили российского предпринимателя Олега Тинькова из санкционного списка. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Австралия расширила антироссийские санкции
Путин продлил действие ответных мер на санкции до 2025 года

"Следующее лицо было удалено из единого списка: Олег Юрьевич Тиньков", - приводит РИА Новости текст документа.

В тексте документа подчеркнули, что активы предпринимателя больше не подлежат замораживанию или санкциям.  

Ранее бизнесмен Олег Тиньков сообщил в соцсетях, что отказывается от российского паспорта. Он также опубликовал документ на английском языке, где говорится о его выходе из гражданства России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Олег Тиньков
Олег Тиньков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.