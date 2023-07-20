Олега Тинькова исключили из санкционного списка Великобритании

Активы предпринимателя больше не интересуют Запад

Власти Великобритании исключили российского предпринимателя Олега Тинькова из санкционного списка. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

"Следующее лицо было удалено из единого списка: Олег Юрьевич Тиньков", - приводит РИА Новости текст документа.

В тексте документа подчеркнули, что активы предпринимателя больше не подлежат замораживанию или санкциям.

Ранее бизнесмен Олег Тиньков сообщил в соцсетях, что отказывается от российского паспорта. Он также опубликовал документ на английском языке, где говорится о его выходе из гражданства России.

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