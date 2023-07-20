Гроза и сильный ветер обрушатся на столицу в ближайшие часы

Москвичам напомнили о мерах предосторожности

Жителям Москвы напомнили о мерах предосторожности, которые стоит соблюдать в непогоду. О погодной опасности предупредил москвичей столичный комплекс городского хозяйства.

На столицу идет гроза. Ожидается дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. По данным синоптиков, опасная погода продержится в Москве до девяти часов вечера 20 июля. Столичным жителям напомнили, что в грозу нельзя укрываться под деревьями и парковать возле них автомобили.

18 июля интенсивные ливни затопили центральные улицы столицы. Они на время превратились в реки: автомобилистам приходилось буквально нести машины на руках. Сильный ветер повалил деревья в нескольких столичных районах.

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