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Два десятка стран официально подали заявки на вступление в БРИКС

16:59
  • четверг
  • 20 июля 2023

Еще столько же государств выразили желание неофициально

Желание присоединиться к БРИКС выразили более 40 государств. Двадцать две страны подали официальные заявки на вступление в организацию, сообщил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

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Шерпа отметил, что такое же число государств неофициально выразили желание стать членами объединения. К экономическому блоку в составе Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР намерены присоединиться, в частности, Иран и Аргентина, передает Bloomberg. Китайские представители сообщили о намерении Индонезии, Турции, Саудовской Аравии и Египта вступить в БРИКС. С просьбой о членстве обратилась и Эфиопия.

Саммит БРИКС откроется в ЮАР 22 августа. Президент России Владимир Путин примет участие во всех сессиях в формате видеоконференции. Лично присутствовать на форуме будет глава МИД России Сергей Лавров.

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