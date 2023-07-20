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Уничтожение танков ВСУ попало на видео

17:58
  • четверг
  • 20 июля 2023

ВС России уничтожают военные объекты в тылу противника

Российские войска продолжают наносить высокоточные удары возмездия по военным объектам на Украине. На этот раз в Одессе и Ильичёвске уничтожены цеха, где хранились беспилотные катера. А в районе Николаев - склады ВСУ с топливом и боеприпасами. Радикалы несут серьёзные потери на Донецком направлении. Там ликвидировано 210 националистов. На Купянском целью авиации и артиллерии Западной группировки войск стала техника ВСУ. Российские ПВО за сутки перехватили 7 реактивных снарядов HIMARS и 32 беспилотника.
WP: ВСУ начали применять в бою американские кассетные боеприпасы

На Донецком направлении за сутки наши бойцы отразили 16 атак противника. ВСУ пытаются пойти на прорыв в районе Марьинки и прощупывают на прочность фланги Артёмовска. Кадры с южного фланга. Малыми группами боевики пешком приближаются к нашим позициям и попадают под артудар. Провалом закончились попытки продвинуться и на БМП. Беспилотники позволяют российским артиллеристам уничтожать бронетехнику точными попаданиями. Один выстрел - и машина в огне.

На всей протяженности Донецкого направления противник потерял за сутки более 200 человек, четыре единицы техники и семь гаубиц. На видео - результаты неудачного штурма российских позиций под Угледаром - танки ВСУ уничтожают управляемыми ракетами, а часть подрывается на минах.

На Лиманском направлении артиллеристы точным попаданием сожгли M-55S - танк производства Словении. А так выглядит подрыв боекомплекта - вражеского Т-72. Украинские солдаты теряют боевой дух, им обещали последний победный рывок. Но теперь они сами показывают подбитые "Леопарды" и другую технику. Происходит перелом в сознании, который неизбежно скажется на поле боя.

Российские бойцы, напротив, в своих силах уверены. Под Купянском за сутки они уничтожили более 100 военнослужащих противника. Когда в очередной раз на опорный пункт наших десантников вышли националисты, наши танки грамотно закрыли им доступ к резервам. Без подкрепления атака захлебнулась.

Высокоточным оружием российские Вооруженные силы уничтожают военные объекты в тылу противника. Серия взрывов прозвучала в Одессе.

Но западные союзники продолжают восполнять потери ВСУ. Сегодня американские газеты со ссылкой на источники написали, что украинская армия начала применять на фронте запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы из поставок Пентагона.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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