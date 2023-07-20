Число пострадавших от взрыва в Йоханнесбурге достигло 48

Точная причина взрыва пока не установлена

Возросло число пострадавших от взрыва в центре Йоханнесбурга. Местные СМИ сообщают о 48 раненых в результате инцидента на центральной улице одного из крупнейших городов ЮАР.

Взрыв прогремел вечером 19 июля на улице Bree Street. Восемь пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Точную причину происшествия власти назвать пока не могут.

Премьер провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи заявил на брифинге, что, по предварительной версии, произошла утечка газа. Очевидцы сообщали о специфическом запахе непосредственно перед взрывом, информация проверяется. В результате взрыва обрушилась секция проезжей части улицы, под которой проходит труба магистрального газопровода, передает ТАСС.

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