Собянин объявил о запуске бесплатного акселератора для предпринимателей с инвалидностью

Заявки на обучение принимаются до 20 августа
В Москве запустили бесплатный акселератор для предпринимателей с инвалидностью. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Занятия будут проходить дистанционно, с сурдопереводом. Бизнесменов научат разрабатывать и развивать свои проекты", - сказал мэр.
По словам Собянина, предпринимателей научат управлять командой, исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и возможности его расширения, привлекать финансирование.
"Помогать предпринимателям будут опытные наставники. Они сориентируют по текущему состоянию проекта и помогут "переупаковать" его. Обучение завершится презентацией перед инвесторами. Это позволит бизнесменам получить ценную обратную связь от потенциальных заказчиков" – пояснил мэр.
Заявки на обучение принимаются до 20 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"