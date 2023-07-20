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Собянин объявил о запуске бесплатного акселератора для предпринимателей с инвалидностью

17:38
  • четверг
  • 20 июля 2023

Заявки на обучение принимаются до 20 августа

В Москве запустили бесплатный акселератор для предпринимателей с инвалидностью. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Занятия будут проходить дистанционно, с сурдопереводом. Бизнесменов научат разрабатывать и развивать свои проекты", - сказал мэр.

По словам Собянина, предпринимателей научат управлять командой, исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и возможности его расширения, привлекать финансирование.

"Помогать предпринимателям будут опытные наставники. Они сориентируют по текущему состоянию проекта и помогут "переупаковать" его. Обучение завершится презентацией перед инвесторами. Это позволит бизнесменам получить ценную обратную связь от потенциальных заказчиков" – пояснил мэр.

Заявки на обучение принимаются до 20 августа.

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