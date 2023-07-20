Канада ввела санкции против главы Русского дома в ЦАР и "Бесогона"

В санкционном списке также Охлобыстин и Киркоров

Канада расширила антироссийский санкционный список. Под одобренные правительством Джастина Трюдо рестрикции попали как лица, связанные, по мнению Оттавы, с военно-промышленным комплексом, так и артисты.

В сообщении на сайте канадского кабмина указано, что санкции вводятся, в частности, в отношении главы Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого. В списке также режиссер Никита Михалков и учрежденное им ООО "Бесогон", продюсер Иосиф Пригожин, актер Ивана Охлобыстина и певец Shaman. Другие строчки перечня заняли актеры Дмитрий Харатьян и Мария Шукшина, музыканты Филипп Киркоров, Юлия Чичерина и Александр Скляр.

В заявлении отмечается, что Канада вводит санкции против 20 физических лиц, "связанных с российским военно-промышленным комплексом и ядерным сектором". Оттава также ввела санкции против платежной системы "Мир" и банка "Тинькофф". Ограничения будут действовать также против операторов связи "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн", передает ТАСС.

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