ЕС внес в санкционный список сотрудников мэрии Москвы

Всего в перечень добавились 12 физлиц и 5 организаций из России

Санкционный список Евросоюза пополнили 12 физических лиц и 5 организаций из России. Все они виновны в нарушении прав человека, утверждают в Совете ЕС.

Под новые европейские санкции попали департамент информационных технологий Москвы, ГУВД Москвы и АО "Электронная Москва". В перечне физлиц - вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, министр правительства Москвы Эдуард Лысенко, начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

Недовольство еврочиновников вызвали также директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, офицер ФСБ Александр Самофал и руководство исправительной колонии №6 по Владимирской области, где содержится включенный в список экстремистов Алексей Навальный, передает "Интерфакс".

20 июля стало известно, что прокурор потребовал приговорить Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Ранее его уже приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда - вердикт был вынесен в марте 2022 года.

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