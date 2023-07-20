Маршрут поездки президента не раскрывался

Раскрыта тайна секретной поездки президента России. Владимир Путин прибыл в Мурманск, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, направится в один из российских регионов. Однако конкретный регион не назывался – как подчеркнул представитель Кремля, по "понятным соображениям", передает РИА Новости.

В марте Владимир Путин так же неожиданно приехал в Мариуполь. Президент прилетел на вертолете, затем объехал город за рулем внедорожника. Путин осмотрел городские объекты и пообщался с жителями.

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