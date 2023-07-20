Путин отметил важность для России проектов по производству СПГ

Президент провел совещание по развитию отрасли

Владимир Путин в четверг прилетел в Мурманскую область. Там президент посетил предприятие компании "Новатэк" по производству технологических линий для сжижения природного газа. Это первый в мире завод по серийному выпуску СПГ-линий на основаниях гравитационного типа, отмечает "ТВ Центр".

Глава государства осмотрел несколько цехов и ознакомился с процессом изготовления крупнотоннажных морских конструкций. Эти гигантские бетонные платформы на сегодняшний день - самые крупные плавучие сооружения в мире. Для их строительства предусмотрены два сухих дока, четыре бетонных завода и ряд других вспомогательных производств. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 тысяч рабочих мест по всей России, в том числе более 17 тысяч - в Мурманской области.

Владимир Путин пообщался с коллективом предприятия, после чего принял участие в церемонии отправки по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа для проекта "Арктик СПГ-2" к месту эксплуатации на Гыданский полуостров в Ямало-Ненецком автономном округе.

Президент также провел совещание по развитию отрасли. Он отметил важность для России проектов по сжижению газа.

"Проекты по СПГ важны, потому что дают комплексный эффект для экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли и первый проект был успешно реализован, есть все основания, что второй "Арктик СПГ-2" будет реализован в срок и с нужным качеством", - отметил Путин.

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