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Собянин накануне Дня работника торговли поздравил представителей отрасли

22:24
  • четверг
  • 20 июля 2023

Торжественная церемония прошла в концертном зале "Москва"

В четверг в преддверии Дня торгового работника, который традиционно отмечают в четвертую субботу июля, Сергей Собянин поздравил сотрудников этой сферы с профессиональным праздником.

Торжественная церемония состоялась в концертном зале "Москва". Мэр напомнил, что сфера розничной торговли прошла испытание пандемией и западными санкциями. Но полки столичных магазинов не опустели, а заполнены качественными отечественными продуктами и промтоварами.

Сфера торговли остается самой динамично развивающейся, в отрасли заняты порядка двух миллионов человек. Столичный потребительский рынок - крупнейший из всех региональных. За последние 10 лет он вырос втрое. В мегаполисе работает более 65 тысяч предприятий розничный торговли, почти 600 ТЦ, свыше 20 тысяч объектов общественного питания, а ещё 26 рынков и 66 ярмарок.

"Москва находится на перепутье всех торговых путей, здесь центр российской торговли. Благодаря тем, кто сегодня здесь находится, работает, торговля расцветает", - отметил Собянин.

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