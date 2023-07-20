Мишустин рассказал о переселении граждан из аварийного жилья

На эту программу выделено более 430 млрд рублей

Поддержка отечественных производителей стала главной темой заседания правительства, которое провёл глава кабмина Михаил Мишустин.

Содействие на всех уровнях получит бизнес, который реализует долгосрочные планы, укрепляя технологический, промышленный и аграрный суверенитет. Такие предприятия могут рассчитывать на льготные кредиты и компенсация части затрат на лизинг.

Также обсудили законопроект, упрощающий официальное подтверждение, что продукция российского производства. Ещё одна тема - снижение налога на добавленную стоимость для компаний, которые производят детские товары. Обсудили и развитие туризма в заповедных и особо охраняемых природных территориях.

Речь шла и о переселении граждан из жилья, которое стало непригодным для жизни до 1 января 2017. На эту программу выделено более 430 млрд рублей. Её полностью планируют завершить в следующем году.

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