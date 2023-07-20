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Ураган, жара и лесные пожары: погода испытывает Европу на прочность

22:30
  • четверг
  • 20 июля 2023

Обнадеживающих прогнозов пока нет

Балканы приходят в себя после урагана. Шквалистый ветер ломал деревья, срывал крыши. В результате буйства стихии погибли по меньшей мере 5 человек. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью. Пока Северную Адриатику штормит, на юге продолжают изнывать от зноя. Италия, Испания, Греция бьют температурные рекорды. Вместе с засухой пришли и лесные пожары.

Увидев такое, жители Загреба начали массово звонить в экстренные службы. За 40 минут спасатели приняли более 700 обращений. Успокоить граждан было непросто - внезапно налетевший ветер разогнался аж до 300 километров в час. Устоять под таким напором стихии, к примеру, строительная техника никак не могла.

Циклон, налетевший на Хорватию, оказался не только мощным, но и гигантским по охвату территории. Метал гром, молнии и даже град на всём Балканском полуострове. Заливало так, что улицы столиц быстро превратились в водные каналы. Наземный транспорт не смог переквалифицироваться в речной.

Исторический, как его уже окрестили синоптики, шторм блокировал работу аэропорта Белграда. Часть города осталась без электричества. Без света оказались и десятки тысяч жителей Словении. Особенно досталось любителям горных кемпингов - их палатки просто сдуло. Впрочем, и крыши понадежнее изрядно потрепало.

Самая большая угроза - деревья. Данные еще не окончательные, но предварительно от разгула стихии в регионе погибли не менее 5 человек. 20 получили серьезные ранения.

А в Греции по-прежнему под 45 градусов. Пламя лесных пожаров раздувает сильный ветер. Местные спасатели сами уже не справляются. Ждут подкрепления. Альпы в красном - это уже Швейцария. Пока сгорело порядка 100 гектаров леса, но, похоже, масштаб бедствия окажется намного больше. Пожарным вертолетам, которые круглосуточно льют воду, не удается взять ситуацию под контроль. 

Альпинистов просят воздержаться от восхождений. Из окрестных деревень уже эвакуировали жителей. И когда люди смогут вернуться домой, неизвестно - обнадеживающих прогнозов пока нет.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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