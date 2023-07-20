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Песков напомнил о заслугах Исинбаевой перед Россией

19:40
  • четверг
  • 20 июля 2023

Реакция спортивной общественности на заявления чемпионки тоже понятна

Заслуги двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой перед Россией очевидны, и о них не стоит забывать. При этом понятна и реакция спортивной общественности на ее заявления, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, спортивная общественность отреагировала жестко. Однако получается, что на спортсменку, которой недавно гордились, обрушились - даже не зная точно, о чем идет речь.

Как заявил Песков агентству ТАСС, Исинбаева не осуждала СВО, никого не критиковала. И совершенно неважно, где она живет -  она выполняет свои функции. В ее честь столько раз играл российский гимн и поднимался флаг России, что это нельзя забывать, подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе. 17 июля спортсменка сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета - организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения этих обязанностей. Чемпионка заявила, что во время спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России. Звание майора ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, Исинбаева назвала его "номинальным". 41-летняя спортсменка – победительница Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом, она трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе, четырежды - чемпионаты мира в помещении.

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