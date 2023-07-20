США подвели под санкции Кудрина

Новый рестрикционный список нацелен на ОПК и науку России

Алексей Кудрин подпал под американские санкции. Бывший министр финансов и глава Счетной палаты России стал невольным участником очередного масштабного обновления санкционных списков Минфина США. Кудрин сейчас занимает пост советника по корпоративному развитию в "Яндексе", передает "Интерфакс".

Вашингтон ввел рестрикции в отношении гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина, главы "ТД Втормет" Максима Солдатова, гендиректора компании CIC Татьяны Ивановой. В перечень включены две российские частные охранные организации. В чем они провинились перед американцами – не уточняется.

В Минфине США заявили, что новая волна расширения антироссийских санкций нацелена прежде всего на оборонно-промышленный сектор, науку, банки и добывающую отрасль страны. Уточняется, что цель ограничений - осложнить России доступ к продукции, поддерживающей военные усилия и сократить ее доходы.

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