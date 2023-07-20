Карты Union Pay "Тинькофф банка" перестали работать за границей

Россиянам посоветовали быстро снять все наличные

"Тинькофф банк" посоветовал держателям его карт Union Pay скорее снять наличные. С 20 июля они не работают за рубежом.

В службе поддержки банка пояснили: если вы находитесь за границей, постарайтесь снять наличные в ближайшее время. Карты перестанут работать 20 июля 2023 года. При этом в России карты Union Pay можно использовать как обычно.

Как стало известно 20 июля, США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Рестрикции американского Минфина коснулись также Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ), Локо-Банка, "Юнистрим банка" и банка "Солидарность", передает РИА Новости.

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