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Карты Union Pay "Тинькофф банка" перестали работать за границей

21:06
  • четверг
  • 20 июля 2023

Россиянам посоветовали быстро снять все наличные

"Тинькофф банк" посоветовал держателям его карт Union Pay скорее снять наличные. С 20 июля они не работают за рубежом.

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В службе поддержки банка пояснили: если вы находитесь за границей, постарайтесь снять наличные в ближайшее время. Карты перестанут работать 20 июля 2023 года. При этом в России карты Union Pay можно использовать как обычно.

Как стало известно 20 июля, США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Рестрикции американского Минфина коснулись также Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ), Локо-Банка, "Юнистрим банка" и банка "Солидарность", передает РИА Новости.

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