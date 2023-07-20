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Украинские власти хоронят погибших солдат в старых могилах

21:39
  • четверг
  • 20 июля 2023

Места на кладбищах закончились

На украинских кладбищах закончились места. Подо Львовом местные власти перекапывают старые могилы, чтобы освободить место для новых. В Харькове закрыто Безлюдовское кладбище, а также кладбища номер 17 и 18, сообщает хакерская группа Beregini со ссылкой на добытые документы.

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По данным хакеров, самая тяжелая ситуация в украинской столице. Весной этого года на Быковнянском кладбище под Киевом для захоронения погибших военных было выделено 50 тысяч мест. Но к середине июля они уже закончились, пишут Beregini в Telegram.

Говорить о такой ситуации в СМИ строго запрещено. Фото и видеосъемка на кладбищах запрещена. Территории кладбищ оборудованы системами видеонаблюдения: охрана кладбищ вычисляет "подозрительных", задерживает их и передает в полицию.

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