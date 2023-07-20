Подчинение крупнейшей страны мира – большая выгода для глобальных элит

Цель Запада – ослабить Россию, чтобы потом завладеть ее природными ресурсами. Западные элиты давно "обкатали" на Евросоюзе план по уничтожению идентичности народов, и теперь собираются реализовать его в России, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По словам полковника, подчинение крупнейшей страны мира принесет огромную выгоду глобальным элитам. Это, в первую очередь, доступ к неисчерпаемым ресурсам: газу, нефти, продовольствию и полезным ископаемым. Поэтому страны НАТО уже не стесняясь, открыто готовятся к войне с Россией.

Магрегор подчеркнул, что Владимир Путин прекрасно осведомлен об этих планах. Российский президент будет сражаться до последнего, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы.

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