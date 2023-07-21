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Директор ЦРУ: США заранее знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

08:17
  • пятница
  • 21 июля 2023

Попытка мятежа была предпринята в России в ночь на 24 июня

Американские власти заранее знали о том, что в России будет предпринята попытка вооруженного мятежа. Об этом в четверг, 20 июля, рассказал директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс.

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Бернс заявил, что американский лидер Джо Байден "сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее".

Привести какие-либо подробности глава ЦРУ отказался, без комментариев также осталась тема того, предупреждали ли в Вашингтоне об этом российскую сторону, сообщает РИА Новости.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Часть бойцов ЧВК захватила Ростов-на-Дону, другая группа выдвинулась в сторону Москвы. Вечером 24 июня колонны "Вагнера" развернулись, Пригожин заявил об отказе от собственных намерений. В Кремле рассказали, что Пригожину дадут "уйти в Белоруссию".

Позднее российский лидер заявил, что ЧВК "Вагнер" в России с правовой точки зрения не существует, поскольку в стране нет закона о частных военных организациях. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что "этот вопрос будет на рассмотрении".

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