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Пентагон подтвердил кражи отправленного Западом Украине оружия

08:37
  • пятница
  • 21 июля 2023

Москва указывала на опасность бесконтрольной накачки Киева оружием

Американское Министерство обороны выяснило, что часть поставленных Киеву вооружений была похищена торговцами оружием. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает CNN со ссылкой на соответствующий отчет генерального инспектора американского оборонного ведомства.

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В документе изложены факты о подобных случаях. В частности, в июне 2022 года под видом сотрудников гуманитарной миссии преступники похитили бронежилеты почти на 17 тысяч долларов. В августе бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов.

При этом в Пентагоне подчеркивают, что подобные попытки пресекаются украинскими спецслужбами.

Однако Киев не смог произвести мониторинг использования военной техники, которую США направили в 2022 финансовом году, а Соединенные Штаты не имеют возможности контролировать все переданное вооружение, как того требует американское законодательство об экспортном контроле, указывает CNN.

Москва уже указывала, что бесконтрольная накачка киевского режима оружием опасна для западных союзников Украины, поскольку вооружения и военная техника утекают на черный рынок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты.

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