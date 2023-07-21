Американист Васильев оценил перспективы новых обвинений против Трампа

Над экс-президентом нависла новая угроза

В США обнародовали новые доказательства коррумпированности Хантера Байдена. На слушаниях в Конгрессе следователь налогового управления привёл свидетельства, из которых следует, что сын президента США и его партнеры получили из-за рубежа 17 миллионов долларов. Из них 7 миллионов - от украинской энергетической компании "Бурисма". В ходе слушаний депутат Конгресса от республиканской партии продемонстрировала пикантные фото Байдена-младшего. Сын главы государства запечатлён с работницами эскортной службы, которых, по данным, конгрессвумен, он нанимал через свою юридическую фирму. Кроме того, Хантера Байдена подозревают в уклонении от уплаты налогов и нарушении правил хранения оружия. А правящие круги подготовили новые обвинения против Дональда Трампа. По данным американских СМИ, прокуратура уведомила экс-президента о том, что ему вменяются статьи о "сговоре с целью обмана США". Трампу предложено в определённые сроки дать показания. Речь идёт о событиях января 2021 года, когда сторонники Трампа, несогласные с итогами подсчёта голосов на президентских выборах, штурмовали Капитолий.

О перспективах новых обвинений против Дональда Трампа с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

"По крайней мере, в стане демократов господствует такая точка зрения, что наконец-то мы его посадим. Против этих обвинений, против этого лома уже приемов не будет. Но надо сказать, что Трамп пока сообщает, что возможно его действительно привлекут к ответственности. Возможно, его даже посадят, по крайней мере, предварительное заключение. И в этом плане американцы как бы говорят, что посмотрите, что после того, как были выдвинуты первые две серии обвинений, популярность Трампа возросла. Теперь все гадают, возрастет ли популярность Трампа после предъявления вот этих обвинения, либо все же где-то в чем-то демократы сумеют пробить вот эту стенку, американскую повышательную тенденцию в отношении общественности. По крайней мере, прореспубликански настроенную. Трамп, может быть, даже бравирует этим, разыгрывая старый сценарий, мол, да, надо мной нависла подобного рода угроза", - сказал Васильев.

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