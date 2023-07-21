Одержимые экоповесткой ирландцы захотели избавиться от коров

Без этого с парниковыми газами не справиться

Объявлено массовое убийство: в Ирландии готовы приговорить к смерти 200 тысяч коров. Чем провинились перед ирландцами парнокопытные, веками дававшие людям молоко, мясо, масло, сливки? Тема пикантная. Высокого уровня мыслители вдруг поняли: выброс парниковых газов никак не обуздать и зелёное будущее под угрозой. А коровы, налегающие на сено, выбрасывают эти газы в таких количествах, что климатическая повестка трещит по швам.

У экологически одержимых товарищей с элементарной логикой не очень. В Шотландии задумались, чем ответить таким прогрессивным ирландцам. Ветряными электростанциями, ради которых нужно вырубить 16 миллионов деревьев! Вот вам и зелёная повестка.

Клеевые активисты, как их прозвали в европейских городах, уже достали местное население. Приклеивая себя к дорогам, взлётным полосам в аэропортах, они как-то приближают абстрактное зелёное будущее. Но в настоящем создают огромные пробки и задерживают вылеты авиарейсов.

Германия. Восхищенный экологической повесткой водитель грузовика вступает в научную дискуссию с экоодаренными. Водитель "Мерседеса" подбадривает активистов дверью своего автомобиля. И так повсюду. Простой обыватель перенимает логику климатических террористов. Если ради зелёного будущего нужно вырубить миллионы деревьев, значит, переехав автомобилем экоактивиста, ты поддерживаешь экологическую политику.

Некие продвинутые эксперты уже рекомендовали Еврокомиссии повысить налог на мясо и сделать обязательным элементом рациона альтернативные источники белка. Европейцам показывают репортаж про ферму, которая производит сверчков, миллион в день. Заморозить, сварить, высушить и измельчить. Хвалят ресторан, где повар добавляет сверчковую муку в блюда из пасты.

Эта всеобщая одержимость выбросом газов сподвигла великого шутника Илона Маска на публикацию в соцсети, в которой он утверждает, что газы есть у всех, и у него. В таком количестве, что с одной попытки может накачать автомобильное колесо.

Может деревья и коров оставим в покое? Хотя у вас в действительности всё не так как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"