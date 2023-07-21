Работу "Торнадо-Г" в зоне СВО показали на видео

Все цели успешно поражены

На Купянском направлении из реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" наши бойцы нанесли мощные удары по военным объектам националистов.

Координаты получены от разведчиков. С помощью беспилотников они обнаружили место скопления военной техники и боеприпасов, которые подготовили к отправке в подразделения ВСУ. "Торнадо" сработали на "отлично", успешно поразив все заданные цели.

Российские артиллеристы также выводят из строя вражеские средства противовоздушной обороны, узлы связи, склады вооружения и другие объекты на расстоянии до 40 километров.

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