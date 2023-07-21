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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

09:05
  • пятница
  • 21 июля 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Заместитель командира мотострелкового батальона майор Рустэм Багавов обнаружил группу украинских диверсантов и вместе с подчинёнными вступил в бой с неонацистами, удерживая позиции до прибытия подкрепления. В ходе сражения противник понёс существенные потери и отступил.

Подразделение сержанта Владислава Сучока не допустило прорыва нашей обороны, открыв огонь из противотанковых орудий по технике и живой силе ВСУ. Владислав лично уничтожил бронеавтомобиль вместе с находившимися в нём радикалами. В результате боя продвижение неонацистов было остановлено, при этом потерь среди российских военных нет.

Гвардии младший сержант Алексей Чудик обнаружил замаскированную бронемашину, экипаж которой плотно обстреливал российские подразделения. Под шквальным огнём, рискуя собственной жизнью, Алексей подобрался к технике противника и уничтожил её из РПГ.

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