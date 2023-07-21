Массовые протесты из-за цен на бензин прошли в Гаити

Полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом

Массовые протесты снова бушуют в Гаити. Столкновениями с полицией завершился митинг в столице страны Порт-о-Пренсе.

Для разгона разбушевавшихся демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ. Граждане карибской республики требуют от правительства снизить цены на топливо, которые в прошлом году выросли на сто процентов. И обвиняют премьер-министра в узурпации власти и разгуле бандитизма.

Помимо поста главы кабинета, Ариэль Анри уже два года исполняет обязанности президента после так и не раскрытого убийства предыдущего главы государства. За это время территория страны, которая контролируется вооружёнными бандами, увеличилась на 80 процентов. Только за последние три месяца 75 мирных жителей были убиты и ещё 40 похищены.



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