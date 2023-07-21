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Хакеры взломали электронную почту посла США в Китае

08:52
  • пятница
  • 21 июля 2023

Взломщикам удалось заполучить доступ к конфиденциальным перепискам дипломата

Китайские хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Никола Бернса, передает издание The Wall Street Journal.

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Уточняется, что китайским взломщикам удалось заполучить доступ к конфиденциальным перепискам высокопоставленного дипломата.

"Хакеры, связанные с Пекином, получили доступ к аккаунту электронной почти посла США в Китае Николаса Бернса", - пишет издание.

Как отметили авторы публикации, электронная почта главы дипмиссии содержала множество секретных писем, получателями которых были сотрудники американского разведывательного ведомства.

При этом в издании подчеркнули, что часть писем содержала информацию не только о планировании визитов американских чиновников в Китай, но и о подробностях внутриведомственной дискуссии по поводу выстраивания отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ранее представитель России Ирина Тяжлова на заседании Рабочей группы открытого состава ООН заявила, что страны Запада активно вербуют хакеров-наемников для проведения операций против Москвы, а также целенаправленно вовлекают рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность.

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