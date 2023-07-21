Принимать Украины в свои ряды альянс тоже не спешит

Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что приглашение Киеву вступить в альянс привело бы к конфликту с Россией, однако это не входит в планы организации. Об этом заявил в четверг, 20 июля, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Вместе с тем политик подчеркнул, что, несмотря на отсутствие приглашения Украины в НАТО и конкретных сроков ее возможного вступления, вильнюсский саммит приблизил страну к членству в альянсе, сообщает ТАСС.

В Москве ранее указывали, что, несмотря на все заявления, НАТО уже является стороной украинского конфликта. Государства — члены альянса накачивают киевский режим вооружениями, а на территории Украины находятся их военные инспекторы. При этом способствовать мирному урегулированию конфликта эти страны не спешат.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отмечал, что перспективы мирного урегулирования кризиса на Украине вселяют ужас в украинского лидера Владимира Зеленского. Отставной военный объяснил это тем, что "если украинцы проиграют этот конфликт, и мы начнем реальные переговоры с русскими, многие договоренности Зеленского окажутся недействительными".

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