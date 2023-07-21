ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО уведомила Зеленского о нежелании вступать в конфликт с Россией

09:22
  • пятница
  • 21 июля 2023

Принимать Украины в свои ряды альянс тоже не спешит

Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что приглашение Киеву вступить в альянс привело бы к конфликту с Россией, однако это не входит в планы организации. Об этом заявил в четверг, 20 июля, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Премьер Польши заявил о превосходстве страны над остальными членами НАТО

Вместе с тем политик подчеркнул, что, несмотря на отсутствие приглашения Украины в НАТО и конкретных сроков ее возможного вступления, вильнюсский саммит приблизил страну к членству в альянсе, сообщает ТАСС.

В Москве ранее указывали, что, несмотря на все заявления, НАТО уже является стороной украинского конфликта. Государства — члены альянса накачивают киевский режим вооружениями, а на территории Украины находятся их военные инспекторы. При этом способствовать мирному урегулированию конфликта эти страны не спешат.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отмечал, что перспективы мирного урегулирования кризиса на Украине вселяют ужас в украинского лидера Владимира Зеленского. Отставной военный объяснил это тем, что "если украинцы проиграют этот конфликт, и мы начнем реальные переговоры с русскими, многие договоренности Зеленского окажутся недействительными".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.