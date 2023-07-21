Минстрой изменит систему оплаты услуг ЖКХ в России

Работа в этом направлении уже ведется

Министерство строительства и ЖКХ России разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Об этом говорится в письме ведомства высшим исполнительным органам власти.

Это предполагает введение "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы".

Первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил, что пока деньги попадают на счета управляющей компании и становятся собственностью организации, а жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат. При этом имеется возможность перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям.

Новая система специальных счетов помогла бы упростить контроль и предотвратить нецелевое расходование средств, отметили эксперты, которых цитируют "Известия".

Ранее российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал, что жилищным инспекторам в России поручено контролировать соблюдение прав россиян в области оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Глава Минстроя заявил, что нельзя допускать неправомерные начисления платежей за услуги ЖКХ.

Глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что в России стартовала программа по комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, которая повысит качество услуг для 3 млн человек. На ее реализацию в регионы будет выделено более 140 млрд рублей.

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