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Минстрой изменит систему оплаты услуг ЖКХ в России

09:38
  • пятница
  • 21 июля 2023

Работа в этом направлении уже ведется

Министерство строительства и ЖКХ России разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Об этом говорится в письме ведомства высшим исполнительным органам власти.
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Это предполагает введение "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы".

Первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил, что пока деньги попадают на счета управляющей компании и становятся собственностью организации, а жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат. При этом имеется возможность перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям.

Новая система специальных счетов помогла бы упростить контроль и предотвратить нецелевое расходование средств, отметили эксперты, которых цитируют "Известия".

Ранее российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал, что жилищным инспекторам в России поручено контролировать соблюдение прав россиян в области оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Глава Минстроя заявил, что нельзя допускать неправомерные начисления платежей за услуги ЖКХ.

Глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что в России стартовала программа по комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, которая повысит качество услуг для 3 млн человек. На ее реализацию в регионы будет выделено более 140 млрд рублей.

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