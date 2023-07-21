Собянин рассказал о применении технологии информационного моделирования в ходе реновации

Это ускоряет переезд участников программы

Технологии информационного моделирования (ТИМ) используют в столице при строительстве домов по программе реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Семь новостроек по реновации возводим с помощью технологий информационного моделирования. Это ускорит переезд участников программы", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, с помощью ТИМ создают цифровую модель будущего объекта со всей необходимой информацией о нем, что позволяет сделать в 3D любые элементы и системы здания, варианты компоновки, анализ эксплуатации.

В результате весь строительный цикл видно как на ладони. Сокращаются сроки и затраты на проект. Первый дом для реновации, построенный с помощью технологий информационного моделирования, введен в эксплуатацию в районе Метрогородок. Квартиры в нем в этом году получат больше 2000 человек.

На данный момент с использованием этих технологий проектируют и строят в городе около 200 разных объектов.

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