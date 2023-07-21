Собянин: Москва переживает настоящий промышленный бум

Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около сотни малых производств

Объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности в 2018-2022 годах вырос почти вдвое, а с начала 2023 года рост составил 11,1%. Это стало возможным в том числе благодаря мерам финансовой поддержки, которые правительство города разработало для промышленных предприятий. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как подчеркнул градоначальник в своем личном блоге, вопреки всем проблемам наш город переживает настоящий промышленный бум. Ежегодно в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около сотни малых производств. Объем инвестиций промышленных предприятий в собственное развитие в 2022 году составил 396,5 млрд рублей.

Собянин отметил, что это происходит не само по себе. Огромный объем инвестиций вкладывается в наш город не за "красивые глазки", а потому что Москва стала городом, привлекательным для развития промышленного производства. Инвестиции в московскую промышленность окупаются кратно быстрее, и их делать гораздо комфортнее, чем во многих других регионах. Тому есть много причин, но не последнюю роль играет система поддержки реального сектора, созданная правительством Москвы.

Городская программа льготного инвестиционного кредитования позволяет получить финансирование на беспрецедентных условиях – до 3 млрд рублей под 3% годовых на срок до трех лет. Разницу между льготной и коммерческой ставкой кредита компенсирует городской бюджет. Льготный кредит может быть выдан на новое строительство, реконструкцию действующих цехов или приобретение оборудования. В апреле 2023 года власти города расширили программу на договоры лизинга оборудования, благодаря чему она стала доступна для малых и средних промышленных предприятий.

Промышленные предприятия уже получили более 250 млрд льготных кредитов. В числе заемщиков – предприятия, изготавливающие косметическую продукцию, лекарственные средства, продукты питания, строительные конструкции, автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и других отраслей. При этом каждый рубль, направленный из городского бюджета на компенсацию процентных ставок по кредитам, позволяет привлечь до 55 рублей инвестиций в промышленность Москвы.

Но главное, конечно, это качественные товары для потребителей, дополнительные налоги в городской бюджет и новые рабочие места для жителей нашего города, подчеркнул Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"