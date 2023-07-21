Россия не пойдет на территориальные уступки в ходе возможных переговоров с Киевом

Возобновление переговорного процесса с Россией является единственным способом спасения Украины от неминуемой катастрофы. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Вам придется быть реалистами в отношении того, что осталось от Украины сейчас. Если вы согласитесь на переговоры сегодня, Украина сохранит хоть что-то", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что российские власти в ходе потенциальных переговоров с киевским режимом не будут "сдавать" территории, за которые сражались военные ВС России.

Он также добавил, что возобновление переговоров является единственным способом спасения не только политического руководства страны, но и Украины как государства. По его словам, каждый день промедления в инициации мирного соглашения будет приближать режим Владимира Зеленского к катастрофе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные кураторы требуют от президента Украины Владимира Зеленского продолжить "самоубийственное" контрнаступление ВСУ.

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