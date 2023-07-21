ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Будьте реалистами": полковник Макгрегор указал Украине единственный путь к спасению

09:24
  • пятница
  • 21 июля 2023

Россия не пойдет на территориальные уступки в ходе возможных переговоров с Киевом

Возобновление переговорного процесса с Россией является единственным способом спасения Украины от неминуемой катастрофы. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.   

Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев оставляет тысячи раненых солдат ВСУ умирать на поле боя
Полковник Макгрегор: Зеленский опасается, что США начнут переговоры с Россией

"Вам придется быть реалистами в отношении того, что осталось от Украины сейчас. Если вы согласитесь на переговоры сегодня, Украина сохранит хоть что-то", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что российские власти в ходе потенциальных переговоров с киевским режимом не будут "сдавать" территории, за которые сражались военные ВС России.

Он также добавил, что возобновление переговоров является единственным способом спасения не только политического руководства страны, но и Украины как государства. По его словам, каждый день промедления в инициации мирного соглашения будет приближать режим Владимира Зеленского к катастрофе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные кураторы требуют от президента Украины Владимира Зеленского продолжить "самоубийственное" контрнаступление ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дуглас Макгрегор
Дуглас Макгрегор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.