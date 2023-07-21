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Глава МИД Пакистана заявил об отправке гуманитарной помощи Украине

09:50
  • пятница
  • 21 июля 2023

Дипломат обсудил с украинским коллегой возможность возобновления переговоров с Россией

Несмотря на экономические проблемы Пакистана, власти страны в знак солидарности с украинским народом готовы направить Киеву пакет гуманитарной помощи. Об этом в ходе брифинга по итогам встречи с украинским дипломатом Дмитрием Кулебой в Исламабаде заявил глава МИД Пакистана Бхутто-Зардари.  

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"В знак солидарности с народом Украины и несмотря на наши собственные экономические проблемы, мы отправили гуманитарную помощь", - заявил Бхутто-Зардари, чьи слова приводит ТАСС.   

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе переговоров с украинским коллегой были затронуты ключевые вопросы общемировой повестки, включая возможность мирного урегулирования кризиса на Украине.

Он также добавил, что власти Пакистана выражают глубокие соболезнования семьям погибших в результате боевых действий на территории Украины.

Ранее аналитики Кильского института мировой экономики заявили, что западные партнеры суммарно выделили киевскому режиму свыше 170 млрд на евро. В институте уточнили, что эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь не только от правительств иностранных государств, но и от международных финансовых организаций.

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