Новак назвал сроки стабилизации цен на бензин

Биржевые цены на бензин весной и в начале лета обновили исторические рекорды

Ценовая ситуация с топливом в России стабилизируется после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказал заместитель председателя российского правительства Александр Новак, курирующий в кабмине топливо-энергетический комплекс.

Как уточнил вице-премьер, "сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно, объемы поступления на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется".

При этом он подчеркнул, что "на АЗС ситуация и с бензином, и с дизельным топливом на уровне инфляции", а российские власти предпринимают меры "именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась", сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве энергетики подчеркивали, что дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением. При этом Минэнерго и ФАС следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка.

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