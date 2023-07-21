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Картаполов: призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет

09:56
  • пятница
  • 21 июля 2023

Поправки поддержал оборонный комитет Госдумы

Думский комитет по обороне поддержал поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу в ряды российской армии может составить от 18 до 30 лет. Об этом в пятницу, 21 июля, рассказал председатель комитета Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, сообщает ТАСС.

Ранее Картаполов отмечал, что Государственная дума России может рассмотреть во втором и третьем чтениях поправки об изменении нижней и верхней планок призывного возраста уже в июле. Депутат заверил, что его коллеги постараются рассмотреть поправки до завершения текущей сессии.

При этом изначально предполагалось поднять нижнюю и верхнюю границы призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 года и 30 лет соответственно, председатель оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев отмечал, что призывной возраст в России может измениться уже осенью 2023 года, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета.

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