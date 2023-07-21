Власти должны внести изменения в закон о военной службе

Недовольство военнослужащих ВСУ может привести к общественным конфликтам на Украине, передает издание Politico со ссылкой на комментарий военного медика украинской армии.

“В рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет", - приводит издание слова медика ВСУ.

При этом военный медик подчеркнул, что политическое руководство Украины должно немедленно внести изменения в закон об участии украинских граждан в военном конфликте для предотвращения общественных демонстраций в стране. По его словам, в рядах ВСУ зреют конфликты из-за несправедливости мобилизационных мероприятий на Украине.

Он также добавил, что солдаты украинской армии из-за постоянного нахождения на передовой ощущают не только моральное, но и физическое истощение.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что командование ВСУ оставляет десятки тысяч украинских солдат умирать на поле боя. По его словам, киевский режим отказывается предпринимать какие-либо попытки для эвакуации раненых и убитых из зоны СВО.

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