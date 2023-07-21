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В Нидерландах заявили о неготовности ЕС конфисковать замороженные активы России

10:42
  • пятница
  • 21 июля 2023

Европа далека от окончательного решения в данном вопросе

Страны ЕС не могут достичь согласия в вопросе конфискации замороженных активов России и передачи их киевскому режиму. Об этом в ходе выступления на Аспенском форуме по безопасности заявил советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам Джеффри ван Леувен.

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"Мы на самом деле еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине", - заявил Джеффри ван Леувен, чьи слова приводит ТАСС.  

При этом политик подчеркнул, что на данном этапе конфискация российских активов невозможна из-за возражения немецких представителей. По его словам, страны ЕС еще далеки от окончательного решения по передаче суверенных активов России Киеву.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что на данный момент сумма замороженных после начала СВО странами Запада суверенных активов России составляет порядка 207 млрд евро.

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