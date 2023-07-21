Радикалы теряют позиции и под Донецком

В зоне СВО украинские националисты начали применять кассетные боеприпасы почти на всех участках фронта. Об этом сообщают британские СМИ. Радикалы уверены, что новые бомбы помогут остановить российские войска. Тем временем наши военные развивают наступление на Купянском направлении. Штурмовые отряды под прикрытием бронетехники продвинулись на два километра.

С этих залпов началась мощное наступление российских войск под Донецком. Сначала интенсивная артподготовка. Затем в бой пошли мотострелки. Атака продолжается со вчерашнего вечера. Первые итоги – ВСУ не просто отступили, а буквально выброшены из поселка Веселое. Захвачены позиции около соседней Каменки. А бронегруппы прорвали оборону националистов восточнее Авдеевки и вклинились в их тылы.

Танки противника, которые не успели отойти с передовой и оказались на флангах, бойцы сжигают из засад. Выстрел точно в борт, внутри сдетонировали снаряды. Взрыв был такой силы, что тяжелую машину буквально разорвало на части.

На Купянском направлении российские войска форсировали реку Жеребец. Причем одновременно в двух местах. И в ходе танковой атаки выбили националистов из поселка Новоселовка. Прорыв оказался внезапным и мощным. Штурмовым отрядам при поддержке бронетехники удалось продвинуться по фронту на 2 километра. Закрепиться и приступить к ликвидации опорных пунктов в лесах.

После артподготовки отделение десантников начинает штурм укреплений. Короткими перебежками группа вплотную подходит к позициям ВСУ. Сопротивляющихся националистов ликвидируют в стрелковом бою. С коптера видно: передовой дозор уже зачищает окопы. В самой дальней траншее десантники заметили какое-то движение. Это пулеметная точка у входа в блиндаж. Внутри несколько радикалов. Пытались отстреливаться, но десантники забросали их гранатами.

"Общие потери противника составили до взвода живой силы, БТР-80, два автомобиля и пункт боепитания. В результате контрбатарейной борьбы, в районе населенного пункта Песчаное уничтожена станция американского производства ANT PQ-50", - говорит Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки войск "Запад".

Боевики огрызаются. И уже почти на всех участках применяют кассетные боеприпасы, поставленные Киеву американцами. Кадры публикует британское издание "The Telegraph". Судя по тому, что между заявлением Вашингтона о передаче Украине этого вида вооружений до применения их на передовой, прошло чуть больше двух недель, можно сделать вывод, что кассетные бомбы и снаряды были отправлены давно и ВСУ только ждали отмашки Пентагона на их использование. Боевики в интервью рассказывают, что благодаря западной помощи смогут остановить наступление российских войск. Но это, по словам наших военных, мягко говоря, лукавство. Хотя бы потому, что кассетные боеприпасы эффективны только при обстрелах подразделений в чистом поле или на площадях, где нет никаких укрытий. И уж тем более, они не могут нанести ущерба бронетехнике.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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