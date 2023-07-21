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Российские корабли провели учения в закрытом участке Черного моря

11:55
  • пятница
  • 21 июля 2023

Учения прошли на фоне прекращения зерновой сделки

В акватории Чёрного моря, в районе, временно закрытом для судоходства после приостановки зерновой сделки, российский флот отработал задержание и поражение корабля-нарушителя.

Учения прошли в северо-западной части моря. Как сообщают в Минобороны, экипаж катера "Ивановец" поразил судно-мишень противокорабельными крылатыми ракетами. В результате точного удара условный противник был уничтожен.

Выполнение тренировочных задач и поражение вражеского объекта контролировали при помощи беспилотника. 
 

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