ВСУ назвали самое опасное российское оружие

Истребитель способен вести огонь сразу по нескольким целям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали российское оружие, которое представляет для них серьезную угрозу.

Это истребитель Су-35 с ракетами Р-37, сообщил в интервью "РБК Украина" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Основной самолет, который представляет для нас угрозу – это Су-35. Это нужно признать", - отметил он.

Су-35 – лучший самолет, он имеет серьезное вооружение и очень технологичен. Истребитель способен вести огонь сразу по нескольким воздушным целям.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" передала Минобороны России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.

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