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Украинский министр культуры подал в отставку из-за растраты средств

12:02
  • пятница
  • 21 июля 2023

Найти ему замену рекомендовал Владимир Зеленский

Новая отставка в украинском правительстве. Свой пост покидает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Накануне Владимир Зеленский предложил премьеру найти замену главе Минкульта.

По словам президента, Ткаченко нецелесообразно распоряжался бюджетными средствами. Так, десять миллионов долларов министр планировал в этом году потратить на кино и сериалы. По мнению Зеленского, в условиях военных действий это недопустимая роскошь. Десятки тысяч подписей набрала петиция за отставку Ткаченко и на сайте кабмина.

Но волну народного возмущения вызвали не кино-планы, а действия министра по выселению монахов из Киево-Печерской лавры. Накануне суд перенёс на август заседание по иску обители против музея-заповедника, представители которого продолжают опечатывать монастырские корпуса. А в СБУ вчера очередному допросу подвергся наместник лавры митрополит Павел.

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