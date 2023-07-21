Российский Прованс: в Крыму вовсю цветет лаванда

Ежегодно посмотреть на лавандовые поля приезжают тысячи туристов

Утонченные цвета, нежные переливы – в этом океане сиреневых оттенков кружится голова, словно попадаешь в водоворот. Краски и ароматы, в которых так и хочется утонуть. Крымский Прованс - самое популярное место для фотосессий на полуострове. Ежегодно в Тургеневку приезжают тысячи туристов.

Сиреневое плато на склонах под Бахчисараем видно даже с трассы "Таврида". Главное - успеть запечатлеть эту красоту. Цветение продолжается почти месяц, а вот уборка проходит в считанные дни. Прошла не одна тысяча лет, прежде чем горная лаванда стала полевой. А высаживать кусты ровными рядами вообще стали относительно недавно – в середине прошлого века, когда появились комбайны. Они существенно увеличивают объем сбора урожая и облегчают труд фермеров.

Это самое большое лавандовое поле в России - 280 гектаров. Причем, вся эта красота растет на бедных почвах, не пригодных для сельского хозяйства. Здесь выживают только лекарственные травы.

"У нас такие есть сорта как Синева и Вдала, они обе крымской селекции. Синева и Вдала отличаются выходом масла. У Синевы больше масла, у Вдалы меньше", - рассказывает замдиректора агрофирмы Илья Максимов.

Лаванду использовали еще в древнем Египте – из нее делали благовония. В Греции и Древнем Риме эти ароматные цветы добавляли в ванны. А уже начиная с 18 века лаванду начинают массово использовать как лекарственный и косметический компонент.

"Лавандовый гидролат – без него не обходится ни одна натуральная косметика и фармпрепарат. Тонизирующее, ранозаживляющее, антисептическое, противоожоговое средство – очень много всяких полезных свойств", - объясняет технолог агрофирмы Марина Ермолаева.

Полезных в том числе в кулинарии. Лаванду как специю добавляют в соусы, супы, салаты и конечно в выпечку и десерты.

"Варенье более густое, мед жидкий. Отличается варенье тем, что оно более насыщенное, прям по вкусу лаванда чувствуется. В меде, естественно, присутствуют только нотки", - говорит Влада Мельник.

Пряные нотки, которые идеально сохраняют вкус лета. И напоминают о залитом солнцем сиреневом море в любое время года.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым

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