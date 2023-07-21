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В Москве обсудили развитие страны в условиях современных вызовов

12:05
  • пятница
  • 21 июля 2023

Участники платформы "Россия - страна возможностей" встретились с депутатом Госдумы Владимиром Васильевым

Развитие страны в условиях современных вызовов обсудили в Москве победители конкурса "Лидеры России". Клуб "Эльбрус" провёл традиционную встречу "Завтрак с наставником".

Проект входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Участники пообщались с депутатом Госдумы Владимиром Васильевым. Такие мероприятия позволяют в неформальной обстановке поделиться опытом в той или иной сфере и, конечно же, задать интересующие вопросы спикерам.

"Сейчас очень много изменилось в связи с тем, что у нас появились свои национальные интересы. Всякое объединение общества, народа в решении жизненно важных задач – объединение открытое, заинтересованное, с участием власти, пандемия, спецоперация, привела к тому что рядовой человек может стать героем", - заявил Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе.
 

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Участники платформы "Россия - страна возможностей"
Участники платформы "Россия - страна возможностей"
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