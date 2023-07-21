Природные пожары бушуют в 16 российских регионах

От едкого дыма задыхаются жители Челябинской области

Едкий дым стелется по земле, порывами ветра разносится по округе. Пламя ползёт по многолетним елям, перебрасывается на сухостой. Время от времени из-под земли вырывается огонь.

В этом СНТ - сотня домов (см. видео). Треть дачников здесь живут постоянно. Свежий воздух - давно забытая роскошь. На крайний случай приготовлены ведра с водой, для срочной эвакуации собраны вещи. Люди живут в постоянном страхе.

Это раньше в Аргаяшском районе были болота. Но они пересохли, оставив на дне торфяной слой в несколько метров. Как только в регионе установилась жаркая погода, начался пожар. В его тушении была задействована почти сотня человек: сотрудники МЧС и лесничества. Чтобы как-то остановить распространение огня по земле, территорию на подступах к садовым участкам перекопали. Рвы и минерализованные полосы - повсюду.

Особенность торфяного пожара - в том, что горение происходит под землей. Огня не видно. Тушить водой его практически бесполезно. На глубинную проливку только одного квадратного метра почвы нужно полторы тонны воды, а площадь пожара достигала 300 гектаров.

"Возгорание происходит под землёй и определить, где он и в какое место движется сам очаг пожара, очень сложно. Бульдозерами снимали весь торфяной слой до твёрдого слоя почвы", - говорит Юрий Погодин, государственный лесной инспектор Аргаяшского территориального отдела Челябинской области.

Причина, по мнению специалистов, - в многолетней засухе на Урале. Решить проблему своими силами может только природа. Чтобы основательно пропитать почву, осадки должны идти пару недель. Если их не будет, то пожар самоликвидируется, когда перегорит торф. Огонь дачникам не угрожает. А вот с дымом и гарью, похоже, придётся смириться до наступления осени.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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