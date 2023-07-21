В Госдуме объяснили отказ поднимать нижнюю планку призывного возраста

Молодежь хочет служить с 18 лет, заявил депутат Картаполов

Возрастные границы призыва на срочную службу в российскую армию изменят в соответствии с пожеланиями молодых людей, которые мечтают пойти служить в армию в 18. Такое заявление сделал в пятницу, 21 июля, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Он прокомментировал решение комитета не поднимать нижнюю планку призывного возраста с 18 лет до 21 года, как планировалось изначально, тем, что "очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет". При этом верхнюю планку по-прежнему собираются поднять с 27 до 30 лет, сообщает РИА Новости.

Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 26 июля. Парламентарии отмечали готовность принять поправки об изменении призывного возраста до завершения данной сессии.

Предположительно, в случае принятия этих корректировок они начнут действовать с весеннего призыва 2024 года, на осенний призыв 2023 года эти нормы распространяться не будут.

Ранее комитет Государственной думы России по государственному строительству и законодательству одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафы для граждан за неявку по повестке в военные комиссариаты будут существенно увеличены. В случае принятия данных поправок неявка без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, обернется штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

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