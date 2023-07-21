Собянин: Через несколько лет "Руднево" станет крупнейшим промышленным технопарком России

Раньше на месте индустриального парка была свалка

На востоке Москвы идет строительство одной из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности — индустриального парка "Руднево". Об этом в пятницу, 21 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем личном блоге, прежде на этом месте располагалась свалка, но было принято решение развивать там промышленный технопарк. Его включили в систему особой экономической зоны Москвы, начали создавать корпуса и сдавать его в аренду предприятиям.

К настоящему времени там уже работает около 3 тысяч человек, в перспективе показатель достигнет 15-20 тысяч, а парк "Руднево" превратится в один из крупнейших промышленных технопарков России.

Там работают над целым рядом проектов: беспилотный транспорт, беспилотные летательные аппараты любого класса, начиная от маленьких квадрокоптеров и заканчивая большими вертолетами. Рядом строится большой корпус объединенной авиационный компании "Иркут" для производства комплектующих, крыльев для МС 21 и еще десятки инновационных предприятий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу 2023 года. Для этого выделены дополнительные средства. Рабочие уже возводят три лабораторных и три производственных корпуса, где будет не меньше 668 рабочих мест. На площадке уже есть шесть производственных и научно-лабораторных корпусов. Здесь работают 30 высокотехнологичных компаний.

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