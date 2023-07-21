Турция выступила за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате

С участием Москвы
Турция выступает за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате.
Анкара рассчитывает, что Москва возобновит свое участие, сообщил ТАСС дипломатический источник. По его словам, власти Турции продолжают шаги по урегулированию ситуации.
"Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате", - сказал собеседник агентства.
Накануне расположенный в Стамбуле совместный координационный центр (СКЦ) по зерновой сделке завершил свою работу.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Москве подчеркнули, что часть соглашений в отношении России не выполнялась, а гуманитарные коридоры использовались для атак на российскую инфраструктуру.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"