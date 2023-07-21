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Турция выступила за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате

12:58
  • пятница
  • 21 июля 2023

С участием Москвы

Турция выступает за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате.
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Анкара рассчитывает, что Москва возобновит свое участие, сообщил ТАСС дипломатический источник. По его словам, власти Турции продолжают шаги по урегулированию ситуации.

"Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате", - сказал собеседник агентства.

Накануне расположенный в Стамбуле совместный координационный центр (СКЦ) по зерновой сделке завершил свою работу.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В Москве подчеркнули, что часть соглашений в отношении России не выполнялась, а гуманитарные коридоры использовались для атак на российскую инфраструктуру.

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