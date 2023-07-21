Семь человек пострадали при пожаре в квартире на Дмитровском шоссе

Спасены 10 человек
Крупный пожар произошел в многоэтажном доме по адресу: Дмитровское шоссе, 66.
Загорелась квартира на 12-м этаже. В настоящий момент площадь возгорания составляет 60 квадратных метров, огонь локализован, пишет агентство "Москва".
По предварительным данным, пострадали семь человек, четверо из них – дети, информирует телеканал "360". Спасены 10 человек.
На месте работают оперативные службы города. Пожарные проверяют помещения, находящиеся этажами выше.
Движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"