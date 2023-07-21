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Семь человек пострадали при пожаре в квартире на Дмитровском шоссе

11:03
  • пятница
  • 21 июля 2023

Спасены 10 человек

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме по адресу: Дмитровское шоссе, 66.

Загорелась квартира на 12-м этаже. В настоящий момент площадь возгорания составляет 60 квадратных метров, огонь локализован, пишет агентство "Москва".

По предварительным данным, пострадали семь человек, четверо из них – дети, информирует телеканал "360". Спасены 10 человек.

На месте работают оперативные службы города. Пожарные проверяют помещения, находящиеся этажами выше.

Движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

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