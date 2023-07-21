В Европе предупредили об угрозе распада Бельгии из-за наплыва мигрантов

Миграционная политика страны привела к расколу в обществе

Бельгия может прекратить свое существование из-за растущей напряженности между говорящей по-голландски Фландрией на севере и франкоязычной Валлонией на юге, передает европейская редакция Politico.

Уточняется, что главная причина распада Бельгии заключается в стремлении ультраправой партии Vlaams Belang объявить Фландрию независимым государством в преддверии парламентских выборов в 2024 году.

При этом в издании подчеркнули, что значительный рост популярности партии среди местного населения обусловлен популистской риторикой членов политического собрания о необходимости решения миграционного вопроса в стране.

Авторы публикации также добавили, что Бельгия является одной из немногих стран в Европе, которая беспрепятственно позволяла беженцам из стран Северной Африки получать политическое убежище. Именно несовершенство миграционной политики Бельгии приведет к возможному распаду страны на отдельные государства, заключили в издании.

Ранее польский социолог Хенрик Доманьский заявил, что большая часть граждан Польши не поддерживает пребывание в стране украинских беженцев из-за значительного увеличения расходов государства на их проживание.

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