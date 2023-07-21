Собянин: Территорию индустриального парка "Руднево" благоустроят до конца года

Парк находится на востоке города

До конца 2023 года в столице благоустроят более 16 га территории индустриального парка "Руднево". Об этом в пятницу, 21 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, парк находится на востоке города недалеко от станций метро "Некрасовка" и "Лухмановская". В ходе работ столичные власти преобразят территорию общей площадью 16,4 га.

Мэр напомнил, что резидентами парка являются предприятия Федерального центра беспилотных авиационных систем и другие высокотехнологичные компании. Также там разместят производство компонентов отечественного лайнера МС-21.

В "Руднево" уже возведено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч кв. м, включая опытное производство и конструкторское бюро. В ближайших планах увеличение производственных площадей до 300 тысяч кв. м, а в дальнейшем — до почти 800 тысяч кв. м. На предприятиях будет создано от 15 до 20 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин отмечал, что прежде на этом месте располагалась свалка, но было принято решение развивать там промышленный технопарк. Его включили в систему особой экономической зоны Москвы, начали создавать корпуса и сдавать его в аренду предприятиям. Там работают над целым рядом проектов: беспилотный транспорт, беспилотные летательные аппараты любого класса, начиная от маленьких квадрокоптеров и заканчивая большими вертолетами. Рядом строится большой корпус объединенной авиационный компании "Иркут" для производства комплектующих, крыльев для МС 21 и еще десятки инновационных предприятий.

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